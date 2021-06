Olanda-Austria 2-0 al 67', contropiede perfetto e Dumfries segna il 2° gol in altrettante partite

Raddoppio dell'Olanda con Denzel Dumfries al 67'. Grande protagonista dell'azione Memphis Depay che vince un contrasto a centrocampo e lancia in contropiede Malen, subentrato a Weghorst. L'attaccante del PSV decide di non concludere in porta e servire l'esterno destro che deve solo appoggiare in rete. È il suo secondo gol in questo Euro 2020.