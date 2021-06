Olanda-Austria, formazioni ufficiali: De Boer ritrova De Ligt al centro della difesa

Di seguito le formazioni ufficiali di Olanda-Austria, seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C. Si gioca ad Amsterdam. Tra gli oranje spicca il ritorno di Matthijs de Ligt, che si riprende il posto in difesa al posto di Timber,:

OLANDA (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Weghorst, Depay. A disp. Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Luuk de Jong, Quincy Promes, Klaassen, Gravenberch, Malen, Timber. All. De Boer.

AUSTRIA (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, X. Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer. A disp. A. Schlager, Pervan, Ilsanker, Grillitsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schopf, Onisiwo, Lazaro, Kalajdzic, Friedl. All. Foda.

ARBITRO: Grinfeeld (Israele)

ASSISTENTI: Hassan e Yarkoni (Israele)

IV UOMO: Massa (Italia)

VAR: Gil (Polonia)