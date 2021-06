Olanda, Wijnaldum ammonisce: "Nel primo tempo troppo distratti, con altri avversari è un rischio"

Autore di una doppietta e votato come miglior giocatore della partita, Georginio Wijnaldum ha commentato ai microfoni di NOS il successo per 3-0 ottenuto dall'Olanda sulla Macedonia del Nord: "È difficile giocare partite simili, dove il risultato non ha importanza. Nel primo tempo siamo stati troppo distratti a volte, quindi abbiamo dovuto correre parecchio. Non è una cosa negativa, ma contro avversari più forti rischieremo di essere puniti. Malen? È una minaccia per i difensori e dà a me e Memphis più spazio. Ovviamente è un bene giocare con un calciatore che ha le qualità di Donyell".