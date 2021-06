Ottavi a Londra per l'Italia, Gravina: "Al lavoro per una deroga alla quarantena di cinque giorni"

La data da cerchiare nel calendario per la prossima partita degli azzurri è il 26 giugno, quando si giocheranno le prime due gare degli ottavi di finale. L'Italia giocherà il primo match della fase ad eliminazione diretta allo stadio Wembley di Londra alle ore 21 contro la seconda qualificata del girone C, ovvero una tra Austria e Ucraina. Facendo il punto con la stampa dopo le prime tre gare disputate dalla Nazionale a Euro 2020, oggi Gravina ha commentato le attuali restrizioni per il Covid che potrebbero ostacolare la trasferta londinese per la squadra, i media e i tifosi: "Stiamo facendo di tutto per fare in modo che la spedizione azzurra con il suo seguito possa ottenere una deroga alla norma della quarantena di cinque giorni. Altrimenti rischiamo di ridurre tantissimo il processo di comunicazione, ma anche l'aspetto organizzativo".