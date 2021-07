Phillips e Granny Val: la dedica dello Yorkshire Pirlo a sua nonna dopo il 2-1 di ieri

Una maglia speciale per festeggiare l’accesso dell’Inghilterra alla finale di Euro 2020. È quella che ha sfoggiato Kalvin Phillips, lo Yorkshire Pirlo che detta i tempi di manovra della nazionale dei Tre Leoni, dedicata a Granny Val. La nonna di Phillips, scomparsa all’inizio del 2021, è stata infatti fondamentale nella sua crescita calcistica, in un rapporto molto speciale raccontato anche da Take Us Home, la serie prodotta da Amazon sul Leeds di Bielsa, del quale Phillips è uno degli assoluti protagonisti.