Polemiche su Inghilterra-Danimarca, Altobelli: "Se davano a noi quel rigore..."

Subito polemica su Rai1 per il rigore assegnato alla nazionale inglese nel 2-1 sulla Danimarca. Spillo Altobelli critica così il direttore di gara Makkelie: “Se davano a noi un rigore come quello dato agli inglesi, i giornali britannici ne avrebbero parlato per un anno intero”.