Portogallo-Francia, le formazioni ufficiali: è CR7 vs Mbappé. Out Bruno Fernandes e Rabiot

vedi letture

Ci siamo, alle ore 21 sarà Cristiano Ronaldo contro Kylian Mbappé. Portogallo e Francia scendono in campo nella Puskas Arena di Budapest per decidere le sorti del Gruppo F. Nel Portogallo colpisce l'assenza di Bruno Fernandes, nella Francia out Pavard e Rabiot in favore di Koundé e Tolisso. Queste le formazioni ufficiali:

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo Pereira, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. A disposizione: Lopes, Rui Silva, Fonte, André Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rafa Silva, Ruben Neves, Dalot, Joao Felix, Sergio Oliveira, Joao Palhinha. Allenatore: Fernando Santos

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante; Griezmann, Tolisso, Mbappé; Benzema. A disposizione: Mandanda, Maignan, Pavard, Lenglet, Lemar, Giroud, Rabiot, Zouma, Sissoko, Digne, Coman, Ben Yedder. Allenatore: Didier Deschamps