Rakitic sostiene Morata: "Spero segni quattro gol. Ma che la Spagna perda 5-4"

Il centrocampista Ivan Rakitic intervistato alla vigilia della sfida fra la sua Croazia, da cui si è ritirato nello scorso settembre, e la Spagna ha voluto rincuorare l’attaccante Alvaro Morata al centro di numerose critiche in patria: “Spero che possa segnare quattro gol in modo che queste critiche finiscano. Ma ovviamente mi auguro che la partita finisca 5-4 per noi – spiega Rakitic come riporta il Mundo Deportivo - Voglio che la Croazia vinca e vada avanti anche se contro la Spagna ho sempre il cuore un po' diviso”.