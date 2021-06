Rashford stregato da CR7: "Battere record è normale per lui, è un animale da gol"

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese, ha esaltato così le doti di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa: "Per tutti noi sarebbe un'esperienza incredibile affrontare il Portogallo e CR7. Cristiano è un giocatore strepitoso, ormai è diventato normale battere ogni record per lui. È sempre stato così nella sua carriera. Non puoi dire che non vedi l'ora di affrontarlo (ride, ndr), ma sarebbe sicuramente speciale".

Ancora su CR7: "Ricordo la prima volta che lo vidi giocare, non era il Cristiano di oggi o di cinque anni fa. Cercava sempre il dribbling e l'uno contro uno, poi si è trasformato progressivamente in un animale da gol e in un uomo assist. Ha 36 anni, ma segna ancora tantissime reti. Non posso dire niente di male su Cristiano Ronaldo, è un esempio per tantissimi giocatori e anche per me".

