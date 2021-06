L’uomo dei record colpisce ancora: Cristiano Ronaldo inizia col botto il suo quinto Europeo

Da una parte due ufficialità in casa Juve: il prolungamento del prestito di Morata alle cifre stabilite e la conferma della partecipazione alla prossima Champions League con una email della UEFA alla società bianconera dove a essere informata è stata anche la FIGC. Dall’altra l’ennesima serata da incorniciare per il suo, per ora, attaccante principe. Cristiano Ronaldo è l’uomo dei record e non poteva che dare il via al suo quinto europeo (sì anche in questo è recordman) con altre giocate da imprimere nella memoria di questo sport. È cominciato con una vittoria Euro2020 per il Portogallo: un trionfo più sofferto del previsto, considerate le differenze qualitative presenti sul rettangolo verde della Puskas Arena di Budapest. Tutto negli ultimi 6 minuti di gara dove la rete di Guerreiro e la doppietta di CR7 confezionano il 3-0 finale all’Ungheria che fa gioire tutti i tifosi lusitani ed entrare, ancora una volta, nella storia il nativo di Funchal.

STAR - Due gol come detto: uno su calcio di rigore e uno a conclusione di un bello scambio con un compagno, al quale aggiunge dribbling al portiere, e sfera depositata alle spalle dell’estremo difensore avversario. “Era importante vincere, - ha raccontato l’asso portoghese, - è stata una partita difficile ma siamo riusciti a segnare tre reti. La squadra si è espressa bene, era fondamentale iniziare il torneo in questo modo e ora dobbiamo pensare a continuare e pensare a vincere le prossime partite". Focalizzato al 100% sull’Europeo in attesa di diradare le nubi bianconere attorno al suo futuro di club. Intanto però, come spesso gli capita, entra nella storia: Ronaldo, oltre a essere diventato l’unico a partecipare a cinque edizioni di un campionato europeo e l’unico ad aver segnato in tutte e cinque, con la doppietta di ieri è volato in testa alla classifica marcatori di tutti i tempi degli Europei stessi. Prima di Euro2020 condivideva la vetta con Platini a quota 9, gli è bastata una sola uscita per guardare tutti dall’alto in solitaria con 11. Un match, alter tre record. Un uomo, da sempre, in missione.