Repubblica Ceca, contro la Croazia il 24° rigore realizzato su 24 assegnati

Statistica in merito alla Repubblica Ceca dopo il pareggio per 1-1 contro la Croazia. Quello realizzato questo pomeriggio a Glasgow da Patrik Schick è il 24° calcio di rigore realizzato su 24 concessi nelle fasi finali di un Europeo. A riportare la statistica è OPTA.

24/24 - Czech Republic / Czechoslovakia have converted all of the 24 penalties they have attempted at the EURO. Antonin. #EURO2020 #CZE pic.twitter.com/cFY8rPI1T3

— OptaJean (@OptaJean) June 18, 2021