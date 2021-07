Repubblica Ceca-Danimarca 1-2, le pagelle: Maehle e Stryger Larsen convincono, Schick rapace

vedi letture

REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 1-2

Marcatori: 5' Delaney (D), 42' Dolberg (D), 49' Schick (R)

REPUBBLICA CECA (A cura di Alessandro Paoli)

Vaclík 6 - Limita il passivo a discapito dei cechi, altrimenti molto più ampio, incassando, ahilui, due reti.

Coufal 7 - Viaggia regolarmente lungo l'out di destra recapitando a Schick l'assist giusto.

Čelůstka 5,5 - Non si dimostra impeccabile in occasione del raddoppio danese prima di uscire anzitempo a causa di un infortunio (dal 65' Brabec 6 - Subentra all'acciaccato Čelůstka donando nuova linfa alla difesa ceca).

Kalas 6 - Gioca al fianco di Čelůstka effettuando un paio di chiusure degne di nota.

Bořil 5,5 - Pattuglia la corsia di sinistra concedendo, suo malgrado, qualche metro di troppo agli avversari.

Holeš 6 - Conferisce intraprendenza alla mediana ceca andando vicino, un paio di volte, alla rete personale (dal 46' Jankto 6,5 - Sostituisce Holeš vivacizzando la manovra d'attacco dei cechi).

Souček 6,5 - Lavora generosamente in mezzo al campo rendendosi andando vicino al gol in più di un'occasione.

Masopust 6 - Corre lungo la fascia destra recapitando Holeš una ghiotta palla gol (dal 46' Krmenčík 6 - Prende il posto di Masopust scaldando immediatamente i guanti a Schmeichel).

Barák 6,5 - Indossa i panni del trequartista cercando e non trovando la giocata decisiva nel finale.

Ševčík 5,5 - Agisce lungo l'out mancino non creando grossi pericoli alla retroguardia danese (dall'80' Darida sv - Subentra a Ševčík supportando il centrocampo di Šilhavý nel finale).

Schick 7,5 - Lotta contro l'intera retroguardia danese realizzando rapacemente un gol (dall'80' Vydra sv - Sostituisce Schick regalando nuovi spunti all'attacco ceco).

DANIMARCA

Schmeichel 6,5 - Festeggia le 70 presenze in nazionale con una semifinale storica. Prodigioso su Holes nel primo tempo, fondamentale su Soucek nella ripresa. A 34 anni è uno dei leader di questa Danimarca.

Christensen 6,5 - Più di una chiusura importante e un posizionamento sempre impeccabile, pur non disdegnando la proiezione offensiva. Dall'81' Andersen s.v.

Kjaer 6 - Neanche un quarto di finale di un Europeo gli fa perdere la sua proverbiale lucidità. Non è una gara complicata, il difensore del Milan l'amministra perfettamente.

Vestergaard 5,5 - E' quello dotato di mobilità inferiore nel pacchetto arretrato, ma dovrebbe eccellere nella marcatura. Invece a inizio ripresa si perde Schick, che riapre i giochi.

Stryger-Larsen 7 - Ha gamba, tempi di inserimento e anche un piedino niente male. Lo dimostra col cross al bacio per Delaney dopo 5', quello che vale il suo assist e il gol del compagno. Poi si mette anche a coprire. Dal 71' Wass s.v.

Hojbjerg 6,5 - Lui e il suo compagno di reparto si completano. Se non ci arriva Delaney, c'è sempre il centrocampista del Tottenham alle sue spalle.

Delaney 7,5 - Intelligenza, esperienza, lettura delle situazioni a favore della Danimarca. E' prezioso, perché riesce sia a schermare la difesa che a inserirsi e rendersi pericoloso. Il gol in apertura mette la partita in discesa. Dall'81' Jensen s.v.

Maehle 7 - La sua prestazione, a dirla tutta, sarebbe poco oltre la sufficienza: copertura ordinaria e meno spinta rispetto ad altre gare. Ma negli occhi di tutti c'è quell'assist strepitoso, d'esterno, che vale il 2-0 di Dolberg. Solo quello vale il prezzo del biglietto.

Braithwaite 6,5 - Gioca largo e lo fa con l'attitudine giusta. Accompagna sempre l'azione, ha velocità e fisico ma si destreggia bene anche nello stretto.

Dolberg 7 - Quand'era all'Ajax era considerato un astro nascente, poi si è un po' perso. Ma in questo Europeo non sta sfigurando. La rete al volo di stasera è la ciliegina sulla torta di una partita importante, in cui ha saputo dare il suo contributo nel legare il gioco e far ripartire la Danimarca. Dal 60' Poulsen 6,5 - Entra al momento giusto, quando c'è da respirare e col suo gioco è perfetto. Impegna due volte Vaclik con dei tiri interessanti.

Damsgaard 6,5 - Stavolta non segna, ci va solo vicino. Ma le sue sgroppate sulla fascia fanno male alla Repubblica Ceca. Classe cristallina, un talento che noi conosciamo bene e che adesso apprezzano in tutta Europa. Dal 60' Yurary 6 - Entra per dare freschezza e copertura e fa bene ciò che gli chiede Hjulmand.

Kasper Hjulmand 7 - Il gol iniziale gli rende tutto più facile perché gli permette di fare la gara che vuole. Ma la sua Danimarca dimostra di saper soffrire ma anche amministrare, di saper ripartire ma anche palleggiare. Il suo 3-4-3 funziona, la scelta Stryger-Larsen (preferito a Wass) lo ripaga.