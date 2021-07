Repubblica Ceca, Holes: "Mi aspetto una partita più difficile rispetto all'Olanda"

Tomáš Holeš, centrocampista classe '93 dello Slavia Praga, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA (uefa.com) a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Repubblica Ceca-Danimarca valevole per la gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™:

"Nel posto in cui sono nato, Borovnice, quando eravamo piccoli - racconta il calciatore ceco - facevamo finta di essere i calciatori della Nazionale. Non avrei mai pensato che, un giorno, avrei fatto parte di quella squadra all'Europeo".

Sulla Danimarca: "Mi aspetto una partita decisamente più difficile rispetto a quella contro l'Olanda (Olanda vs Repubblica Ceca 0-2, 27 giugno 2021). Da quello che abbiamo potuto vedere, i danesi hanno uno stile di gioco molto simile al nostro. Sono precisi nei passaggi, aggressivi nella riconquista e non perdono tanti palloni. Inoltre, hanno ottimi calciatori. Sono una squadra che subisce pochi gol (4 in 4 partite, ndr) e ne hanno segnati parecchi (9 reti in 4 partite, ndr). Non ci aspetta una partita facile".