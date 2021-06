Rischio rigori per l'Italia contro l'Austria? Il ct Mancini ha già scelto i 5 possibili tiratori

vedi letture

Le esercitazioni degli ultimi giorni dell'Italia a Coverciano, spiega la Gazzetta dello Sport, ha dato indicazioni anche per quel che riguarda la possibilità dei calci di rigore nella partita contro l'Austria. Nel caso in cui non dovessero bastare prima i 90' e poi i 120', Mancini avrebbe già individuato i primi 5 rigoristi dell'Italia: si tratta, per il quotidiano, di Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci.