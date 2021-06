Roy Keane dice Italia: per l'ex United gli Azzurri sono i favoriti per l'Europeo

Roy Keane dice Italia. L'ex centrocampista del Manchester United, e oggi apprezzato opinionista in Inghilterra, ha scommesso sugli Azzurri per questo Europeo, come ha spiegato sulle colonne del The Sun. "Non c'è alcun dubbio che la Francia sia la squadra da battere ma la squadra che scelgo io, per cui ho una strana sensazione è l'Italia. Guardo i risultati degli ultimi due anni e sappiamo come possano fare bene per l'Europeo".