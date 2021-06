Russia, Sobolev: "Colpa di tutti. Tifo? Spettacolare, mai visto un supporto così"

vedi letture

Aleksandr Sobolev, attaccante della Russia che con la sconfitta per 4-1 contro la Danimarca ha salutato Euro 2020, commenta molto duramente la prestazione collettiva della squadra: “La colpa è tutti, non di qualcuno in particolare – si legge su uefa.com – e sarebbe potuta andare diversamente se avessimo nel primo tempo, ma purtroppo non lo abbiamo fatto: noi non abbiamo sfruttato le occasioni e nostri avversari sì, la differenza è tutta qui”. E sul tifo dello stadio di Copenaghen: “E’ la prima volta che ho visto un supporto del genere, appena un loro giocatore completava un passaggio si alzavano in piedi e applaudivano: c’è stata una spinta incredibile”.