Sacchi sul rendimento di Spinazzola: "Tanta spinta, ma deve raddrizzare la mira quando calcia"

Intervistato da Rai Sport, mister Arrigo Sacchi ha parlato così della crescita esponenziale di Leonardo Spinazzola e del suo ottimo rendimento (finora) a Euro 2020: "Spinazzola deve solo migliorare nelle conclusioni, visto che arriva molto spesso vicino alla porta ma usa poco il sinistro e, in generale, non è troppo preciso quando calcia. Sta dando una spinta importante sulla fascia azzurra. Mi chiedo: potrà tenere questo ritmo fino alla fine o è giusto tenerlo fermo per farlo riposare? L'allenatore e i medici della Nazionale lo sapranno sicuramente meglio di me", le dichiarazioni dell'ex ct azzurro.