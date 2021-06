Sconcerti: "Inghilterra a sprazzi, Italia più continua. Non sei nessuno se non giochi nei Big Five"

“L’Inghilterra è bella, ma solo a sprazzi, non ha la continuità dell’Italia”. Sulle pagine del Corriere della Sera, ne scrive Mario Sconcerti: “Va detto che ha incontrato un avversario vero, la Croazia, con una qualità media molto alta, capace di giocare senza far giocare l’avversario. L’Inghilterra assomiglia all’Italia, ha ottimi giocatori, nemmeno loro fuoriclasse. […] A mio avviso si sta andando verso un ottavo di finale contro l’Austria, che è una squadra emergente, vogliosa e un po’ velleitaria. Ventuno giocatori su 24 giocano in Germania. Sono questi i dati che fanno oggi la differenza, non si è nessuno se non si gioca in uno dei 5 grandi campionati. La Finlandia partecipa per la prima volta al torneo europeo perché non ha più un giocatore che lavora in Finlandia. La Russia ha solo giocatori che vengono dal campionato russo, quindi da 60 anni non tocca mai palla nonostante la grande nazione che la sostiene”.