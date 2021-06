Slovacchia, Tarkovic: "Con questo atteggiamento possiamo far male alla Spagna"

Stefan Tarkovic, commissario tecnico della Slovacchia, ha commentato così il ko contro la Svezia: "Entrambe le squadre hanno messo in campo qualità. Nel primo tempo è stata dura, ci sono state poche occasioni per colpire; sapevamo che nella ripresa avremmo trovato più varchi e così è stato. Purtroppo il rigore ha fatto la differenza. Alla squadra non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto. Di sicuro potevamo fare meglio negli ultimi trenta metri e tirare di più, sono comunque soddisfatto e ottimista per il futuro: se prepareremo la sfida con la Spagna come abbiamo fatto fin qui, possiamo credere in un piccolo miracolo".