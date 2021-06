Sneijder si schiera con l'Italia di Mancini: "E' la favorita alla conquista del titolo europeo"

Dopo le prime tre gare del girone - vinte con pieno merito - abbondano in questi giorni gli elogi per l'Italia di Mancini, anche dall'estero. L'ennesimo endorsement - alla vigilia dell'ottavo di finale contro l'Austria - arriva da un x stella del calcio italiano, Wesley Sneijder: "Per me, l’Italia è la favorita alla conquista del titolo. Gioca un calcio convincente e ha fatto tantissimi progressi”, ha dichiarato alla Nos, la tv nazionale olandese.