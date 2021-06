Spagna-Svezia 0-0, Ekdal: "Partita estenuante fisicamente ma l'importante è il punto"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di STV, il centrocampista della Svezia Albin Ekdal ha analizzato le indicazioni arrivate dalla gara contro la Spagna, terminata in pareggio nonostante lo strapotere territoriale delle Furie Rosse:

"Sapevamo che sarebbe stata dura, che avremmo dovuto correre molto. Loro sono bravi a tenere la palla, ma è difficile correre senza palla. Non siamo riusciti a riguadagnare il possesso e quando lo abbiamo fatto non siamo riusciti a fare nulla di costruttivo. È stata una partita molto, molto estenuante fisicamente, è stato anche frustrante non aver potuto giocare come volevamo. Ma l'importante è il punto che portiamo a casa".