Spagna-Svezia 0-0, Lindelof preferito ad Olsen: il difensore è il man of the match

Victor Lindelof è stato eletto man of the match di Spagna-Svezia. Il difensore del Manchester United è stato così definito dalla UEFA: "Eccelle nel gioco aereo, organizza la difesa dandole tranquillità". Importante il suo apporto nello 0-0 che ha permesso agli scandinavi di uscire indenni da Siviglia, nonostante il dominio spagnolo e una differenza di possesso palla che dice 85-15% per gli iberici. Tuttavia sorprende la scelta sul vincitore, considerando l'eccellente prestazione di Robin Olsen, protagonista di alcune parate fondamentali.