Sterling trascina l'Inghilterra, Southgate: "Ha una fame incredibile, è un combattente"

vedi letture

Raheem Sterling è l'uomo copertina dell'Inghilterra. I suoi gol stanno trascinando la squadra di Gareth Southgate a Euro 2020 e il CT dei Three Lions lo ha elogiato: "È un combattente, ha un'incredibile capacità di recupero e ha fame. Negli ultimi due anni ha sviluppato questa autentica fame di gol (ha segnato 15 gol nelle ultime 20 partite con la Nazionale, ndr). Conosciamo la sua storia con l'Inghilterra e sono felice che sia in grado di esprimersi in questo modo. Il momento di svolta è stato nel 2018 contro la Spagna in Nations League, quando segnò due gol. Ha grandi motivazioni".