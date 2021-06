Succede di tutto a Bucarest, 90 minuti non bastano: Francia-Svizzera 3-3, si va ai supplementari

Clamoroso a Bucarest, non bastano 90' per decretare la sesta qualificata ai quarti di finale. Francia-Svizzera dovranno giocare altri 30 minuti supplementari dopo un'incredibile partita, ricca di colpi di scena e di reti: 3-3.

3-4-1-2 PER DESCHAMPS - Didier Deschamps vara la difesa a 3, avanza Pavard sulla linea dei centrocampisti e sacrifica Lucas Hernandez. Spazio a un centrale di difesa in più, ossia Lenglet. Stesso modulo per la Svizzera, che conferma lo stesso undici visto in campo contro la Turchia.

SEFEROVIC GELA I BLEUS - Svizzera che gioca senza paura, sfruttando le corsie laterali e chiudendo tutte le linee di passaggio, impedendo di fatto alla Francia di poter concludere in porta con i bleus che provano a spaventare con la conclusione da fuori. Zuber sulla sinistra è imprendibile, dal lato opposto c'è Embolo che mette in continua difficoltà la difesa francese. Al contrario Benzema, Mbappé e Griezmann non trovano sbocchi e servono al massimo delle conclusioni da lontano per provare a far male: ne ha una Rabiot, schierato insolitamente esterno sinistro di centrocampo, la palla va fuori. Prima di questa occasione la partita si era già sbloccata: Zuber crossa dalla sinsitra e Seferovic anticipa Lenglet e di testa supera Lloris: 0-1 al 15' che viene legittimato nel corso della prima frazione di gara con contunui fraseggi e accelerazioni che mettono alle corde i bleus.

SLIDING DOORS, IL RIGORE DI RORIGUEZ - Deshcamps cambia le carte, rinnega il 3-4-1-2 e lancia Coman al posto di un pessimo Lenglet. Nulla sembra cambiare, con la Svizzera più in palla e con il match point al 55': Pavard stende un irresistibile Zuber, il VAR richiama l'arbitro che assegna il rigore: dal dischetto Ricardo Rodriguez sceglie l'angolino alla destra di Lloris, ma il portiere intuisce e para la conclusione.

BENZEMA LA RIBALTA, POGBA FA IL CAPOLAVORO - Le sliding doors del calcio cambiano completamente lo scenario: la Francia che rischia di soccombere si ritrova addirittura avanti quattro minuti più tardi: al 57' Benzema riceve in profondità da Mbappé, riesce a controllare il pallone e scavalcare Sommer con un pallonetto morbido: 1-1. Due minuti dopo triangolazione Griezmann-Mbappé-Griezmann, con tiro cross del giocatore del Barcellona e zuccata vincente di Karim the dream. Tutto in discesa, sembrerebbe: per differenza di valori in campo e soprattutto a livello psicologico. Il jolly pescato da Pogba al 75', con un destro a giro dalla distanza che si infila nel sette non sembra lasciare più dubbi: 3-1 e testa già in semifinale.

LA SVIZZERA NON MUORE MAI - Errore madornale, perché la testa dei giocatori svizzeri è ancora a Bucarest e forse freschi di visione di Croazia-Spagna ancora ci credono. E fanno bene: all'81' Mbabu crossa per Seferovic che anticipa Varane e di testa supera ancora Lloris. Al 90' il clamoroso pari: Fassnacht ruba palla a Pogba e serve Xhaka, verticalizzazione per Gavranovic che riceve, dribbla Kimpembe e incrocia col destro superando Lloris. Solo quattro minuti prima lo stesso Gavranovic si era visto annullare un gol per fuorigioco. Per non farci mancare nulla Coman nei minuti di recupero trova una clamorosa traversa. Si va ai supplementari.