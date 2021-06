Svezia, Lindelof: "Siamo pronti a sacrificarci l'uno per l'altro. Possiamo fare molta strada"

Il difensore della Svezia Victor Lindelof ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ucraina negli ottavi di finale dell'Europeo: "Abbiamo un ottimo gruppo e siamo pronti a sacrificarci l'uno per l'altro, ci sosteniamo al 110% e questo fattore può portare una squadra molto lontano in un torneo come questo. Mi piace essere qui e giocare la fase a eliminazione diretta con la maglia della Svezia. - continua il centrale - Per noi è molto importante sapere che a Glasgow ci sarà un gran numero di tifosi svedesi".