Svizzera, Freuler: "Con l'Italia sbagliato quasi tutto. Tanta Atalanta agli Europei? Non è un caso"

Remo Freuler, centrocampista della Svizzera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ai rigori contro la Francia negli ottavi di finale di Euro 2020: "Contro l'Italia abbiamo sbagliato quasi tutto, dopo quella partita ci siamo parlati e ci siamo detti che non potevamo più scendere in campo in quelle condizioni. Ora ci aspetta un'altra squadra forte come la Spagna, metteremo tutto il cuore per ottenere un buon risultato".

C'è tanta Atalanta all'Europeo: è un caso?

"Non è un caso, lo abbiamo dimostrato con i risultati ottenuti negli ultimi 2-3 anni. Dobbiamo ringraziare lo staff, mister in primis, per aver svolto un lavoro straordinario".