Svizzera, Gavranovic: "Non vogliamo fermarci qua. Grande partita per il nostro Paese"

vedi letture

Mario Gavranovic è stato tra i principali protagonisti della splendida cavalcata che ha permesso alla Svizzera di approdare ai quarti di finale di Euro 2020: l'attaccante classe '89, infatti, ha realizzato la rete del 3-3 al 90', consentendo così di completare la rimonta dopo il 3-1 transalpino e di allungare la contesa ai tempi supplementari. "Siamo contentissimi di aver fatto una grande partita per il nostro Paese, ma non vogliamo fermarci qua. In settimana abbiamo provato i rigori e mi sentivo bene dal dischetto: quando mi hanno chiesto se andava bene battere il primo penalty, ho risposto che non c'era alcun problema", ha dichiarato il centravanti della Dinamo Zagabria, come riportato da RSI.ch.