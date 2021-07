Svizzera-Spagna 0-1 al 45': autogol di Zakaria sul tiro di Jordi Alba, poi poche emozioni

La Spagna gioca in dodici contro undici. L'uomo in più, almeno in questo primo tempo che si è appena concluso, è il pallone, amico fedele di chi lo tratta con delicatezza. E gli spagnoli sanno farlo. La Svizzera prova a sfruttare la sua velocità in contropiede, ma deve fare i conti con imprecisione e soprattutto sfortuna, che si palesa nella deviazione di Zakaria sul tiro di Jordi Alba che vale l'1-0 della nazionale di Luis Enrique al 45'.

Zakaria, che sfortuna. Il primo tiro della partita è di Shaqiri, ma non impensierisce Unai Simon. Il gol, invece, è della Spagna e arriva dopo meno di 8 minuti con un po' di fortuna: sugli sviluppi di un corner, la sfera viene messa fuori area, nella zolla in cui staziona Jordi Alba che con un sinistro di prima intenzione trova la deviazione di Zakaria e beffa Sommer. E' autogol del centrocampista svizzero (titolare per rimpiazzare lo squalificato Xhaka). Sfortunatissimi, lui e la Svizzera.

Gioco vs. fisico. Per il tempo restante della prima frazione di gioco è tutto un solo copione. La Spagna, con l'eleganza che la contraddistingue, fa girare il pallone e cerca le imbucate giuste. La Svizzera si copre bene, grazie ad una gran prova dei centrali, e prova a ripartire sfruttando le doti fisiche e atletiche dei suoi uomini dalla cintola in su. Ne perde uno importante, Embolo, per infortunio e il sostituto Vargas non è dello stesso livello. Koke ci prova su punizione, ma di palle gol vere e proprie non ne arrivano più: emozioni poche. Così si va al riposo.

