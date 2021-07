Toni: "Mancini è stato folle, un po' come fu Lippi con noi per il Mondiale del 2006"

L'ex attaccante Luca Toni ha così parlato a Rai 1, commentando l'Europeo vinto dagli Azzurri: "Noi italiani quando siamo in difficoltà e ci danno per finiti, riusciamo a tirare fuori quello che altri non sanno. Ci ricordiamo dell'eliminazione con la Svezia, eppure Mancini è partito convinto e ha detto che li avrebbe portati a vincere l'Europeo. Un folle, un po' come fu Lippi con noi (nel 2006, ndr) quando ci disse che andavamo a vincere il Mondiale".