Turchia, rivedi le parole del CT Gunes: "Italia superiore, ci ha dominati"

"Abbiamo iniziato questa partita contro una squadra molto forte, ma ci aspettavamo un risultato migliore. Non è andata come speravamo, l'Italia ha dominato e noi abbiamo perso molti palloni, dando così un vantaggio all'avversario. Nel secondo tempo poi ci siamo distratti sul primo gol e abbiamo perso il controllo della partita. L'Italia è stata superiore dal punto di vista tecnico, non sono soddisfatto del risultato perché mi aspettavo un calcio migliore. Abbiamo perso la prima contro la squadra di casa, ma nonostante questo il torneo va avanti. Abbiamo due gare importanti con Galles e Svizzera, cercheremo di prepararci a queste due sfide. L'Italia a dominato soprattutto sul possesso palla", così il CT della Turchia Senol Gunes, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con l'Italia.