Ungheria-Francia 1-1, Griezmann: "Faceva molto caldo e non eravamo più abituati al pubblico"

Antoine Griezmann, attaccante francese e autore del definitivo 1-1 contro l'Ungheria, commenta il sorprendente risultato di Budapest: "Cosa non è andato? Non saprei: faceva molto caldo, l'ambiente visto che era la prima volta col pubblico e questo ha cambiato le nostre abitudini. Il campo era molto arido. Sapevamo che il nostro girone non era facile, dobbiamo riposarci, riprenderci in vista della prossima partita e vincere contro il Portogallo".