Ungheria-Portogallo 0-3, Cristiano Ronaldo è votato star of the match dalla UEFA

Cristiano Ronaldo è stato votato star of the match di Ungheria-Portogallo. Il fuoriclasse ha segnato una doppietta nel finale di gara (terminata 0-3) superando Michel Platini come miglior marcatore di tutti i tempi negli Europei: 11 reti, spalmati in 5 edizioni, anche qui è un record poiché nessuno è arrivato a disputarne così tante.