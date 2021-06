Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta dell'Olanda, da Wijnaldum a Dumfries

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Denzel Dumfries Il miglior terzino destro della fase a gironi dell'Europeo. Lui da una parte e Spinazzola dall'altra. E' pronto per il grande salto e per lasciare il PSV Eindhoven: sta giocando da leader ed è la vera arma in più della Nazionale di Frank de Boer. Se lo contenderanno tutte le grandi d'Italia e di Bundes. Gongola la società olandese.

LA RIVELAZIONE

Georginio Wijnaldum Come può essere rivelazione un giocatore conteso da Barcellona e PSG, che ha già segnato ai massimi livelli in Champions e vinto una Premier da protagonista? Semplice. Wijnaldum è passato dallo status di ottimi giocatore, prezioso per ogni allenatore, a quello di star assoluta. Gini è il giocatore copertina di questa Olanda, anche più di Depay, di De Ligt e di De Jong.