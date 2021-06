Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Spagna, da Moreno a Simon

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Gerard Moreno La piazza spagnola l'ha acclamato a gran voce. Lui non sta giocando un Europeo di quelli che ti rubano l'occhio e ti fanno gridare al Fenomeno. Di fatto non lo è: a ventinove primavere, è il leader dell'attacco del Villarreal ma non si è mai messo alla prova in una grande. Dagli ottavi ha l'occasione giusta: dimostrare agli altri che si sbagliano e conquistare il pass per il Paradiso.

LA RIVELAZIONE

Unai Simon Kepa? No. De Gea? No. E' il portiere dell'Athletic Club de Bilbao il titolare della Spagna. Un'escalation repentina per un estremo difensore che ha grandissima considerazione sul panorama internazionale. Suo malgrado, non sembra l'estate del valzer. Mai dire mai, però...

LA DELUSIONE

Luis Enrique Al netto della vittoria roboante contro la Slovacchia, la sua Spagna è tra le delusioni. Poco gioco, poche idee, poco costrutto. A suo favore: aveva un girone non semplice nonostante non avesse davanti nomi roboanti. Prende pochissimi gol. E' all'inizio di un nuovo ciclo. Però le Furie Rosse non sembrano quelle d'un tempo: se c'è uno che ha deluso, per scelte discutibili (da Ramos e i madridisti out a giocatori fuori ruolo) è lui. E il fatto che la Spagna sia l'unica big a non vincere il girone lo racconta.