Verso Italia-Inghilterra, possibile la presenza del Presidente Mattarella a Wembley

Potrebbe esserci anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella tribuna autorità di Wembley domenica per la finale di Euro2020 fra gli azzurri di Roberto Mancini e l'Inghilterra padrona di casa. Sicura, invece, la presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, mentre appare improbabile la presenza del premier Mario Draghi anche in virtù delle recenti prese di posizioni sulle norme anti-Covid utilizzate in occasione della kermesse continentale. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport.