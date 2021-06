Acerbi e Belotti caricano l'Italia. E Mancini ritrova il gruppo al completo: manca solo Florenzi

Sono arrivate buone notizie dall'ultimo allenamento della Nazionale al centro tecnico di Coverciano. Oltre a Marco Verratti, infatti, è tornato a lavorare in gruppo anche Domenico Berardi che conferma dunque di aver smaltito la contusione rimediata contro la Turchia nella gara inaugurale di Euro2020. L'unico giocatore che ha svolto una sessione a parte è stato Alessandro Florenzi, alle prese con un risentimento muscolare. A due giorni dalla gara con la Svizzera appare quindi in ancora in dubbio l'impiego da titolare dell'ex esterno del PSG, anche se le alternative - da Di Lorenzo a Toloi - non mancano.

Nel frattempo, in attesa che l'Italia scena in campo nella seconda gara del girone A, a parlare sono due tra gli Azzurri che scalpitano per ritagliarsi spazio in campo. Rileggi tutte le dichiarazioni di Francesco Acerbi in conferenza e di Andrea Belotti alla UEFA:

