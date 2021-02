Allarme granata: Belotti adesso sceglie da solo. Rischio addio a parametro zero

vedi letture

Allarme rosso in casa Toro: le ultime indiscrezioni di Tuttosport gettano preoccupanti ombre sul futuro granata di Andrea Belotti. Il Gallo è arrivato ad una conclusione inevitabile: aspettare la fine del contratto, giugno 2022, per poi decidere il proprio futuro, una scelta che a quel punto non dipenderebbe però più dalla società torinese. L'unico obiettivo dell'attaccante, al momento, è salvare il Toro e dimostrare il suo valore in Nazionale. Se poi nel frattempo Cairo dovesse costruire una squadra competitiva, e garantire a lui gratificazioni economiche non troppo distanti da quelle che (da anni) potrebbe avere altrove, potrebbe anche decidere di restare oltre. Però d’ora in avanti sarà lui a decidere.

LE PAROLE DI CAIRO - All'uscita dall'assemblea di Lega Serie A che si è svolta oggi a Milano, il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato di vari argomenti, a partire dal rinnovo di Andrea Belotti: "È insieme a noi dal 2015, abbiamo già prolungato una volta e la nostra volontà è quella di rinnovare ancora, facendogli una proposta molto vantaggiosa. Chiaramente deve essere convinto e spero che lo sarà. Da quando è arrivato abbiamo fatto due noni posti, un dodicesimo e le ultime due stagione, questa compresa, non all'altezza. Abbiamo però sempre costruito buone squadre: faremo il massimo dal punto di vista economico, vedremo se sarà motivato per restare".