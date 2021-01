Arriva Malcuit, Kokorin promette: "Bad boy solo in campo". E Pradé chiude il mercato della Fiorentina

Se parliamo di novità, in casa Fiorentina, quella principale è stata l'arrivo di Kevin Malcuit: il terzino francese, prelevato dal Napoli, ha sostenuto in mattinata le visite mediche di rito e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore viola. Lo è già Aleksandr Kokorin, che oggi si è ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi in conferenza stampa, al fianco del direttore sportivo Daniele Pradé, che ha colto l'occasione per chiudere il mercato in entrata dei gigliati: "Noi siamo a posto numericamente e il mercato è chiuso". Quanto all'ex Spartak Mosca, tanta attenzione sul suo passato. La prigione, per la quale Kokorin assicura: "Ho pagato, tantissimo, per i miei sbagli. Voglio chiudere quella pagina. Spero di dimostrare di essere un bad boy sul campo e non nella vita privata dove mi godo la mia famiglia. Sarò un bad boy sul campo e non fuori". Un primo approccio con l'Italia, per un calciatore che il nostro Paese l'ha conosciuto attraverso Capello, Mancini e Criscito, e che studia già la lingua: "Devo confessare che la Fiorentina non ci ha pensato di insegnarmi l'italiano ma io ho già contattato una professoressa che abita qua per iniziare subito a imparare la lingua. Voglio stupirvi e parlare presto in italiano".

