Bello e sciupone, il Sassuolo si gode Raspadori e si mangia le mani. De Zerbi ai saluti

Non basta giocare meglio per battere la Juventus. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi questo probabilmente lo sapeva, ma al Mapei Stadium ne arriva un’ulteriore conferma. I neroverdi mettono sotto la formazione bianconera, soprattutto in avvio, ma sono condannati alla sconfitta per 3-1 dai propri errori. Quello di Domenico Berardi, che si fa parare il rigore del potenziale 1-0 da Buffon, e in generale dell’attacco decisamente sprecone. Ma anche le sbandate difensive, registrate in tutti e tre i gol della Vecchia Signora. Resta negli occhi la prestazione di Giacomo Raspadori, giovane attaccante che sembra già grande, segna il quarto gol nelle ultime quattro partite e da migliore dei suoi si candida per la Nazionale. Si fanno sentire le sirene ucraine, perché lo stesso De Zerbi è a un passo dallo Shakhtar Donetsk: “Vi faremo sapere a breve, la società sa già tutto”, dice il tecnico a fine partita. Ne mancano ancora due: sei punti, per provare fino all’ultimo a lasciarsi con una storica qualificazione in Europa.