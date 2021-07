Buona la prima (e unica) lontano da Wembley: Inghilterra forza 4. All’Ucraina gli applausi dei tifosi

vedi letture

Ucraina-Inghilterra dura tre minuti e una manciata di secondi. Sono quelli che ci mette Harry Kane, nuovamente in formato uragano, a segnare il gol che di fatto deciderà la partita. Ne seguiranno altri tre, finirà 4-0 con qualche minima paura per i Tre Leoni e parecchie sbandate difensive della selezione di Kiev. Buona la prima, per Southgate e leoni vari, lontano da Wembley: l’unica, considerato che vincendo all’Olimpico di Roma al termine di una passeggiata di salute, l’Inghilterra strappa il pass per tornare a Londra. Giocarsi in casa, tra fiumi di birra e quel tantino di variante Delta che basta a spaventare mezza Europa, l’Europeo itinerante nel quale - inevitabilmente - alcune nazionali sono più uguali delle altre. Una su tutte, ma l’Inghilterra è davvero uno spettacolo: trascinata da Kane e da uno Sterling inarrestabile, devastante di testa. “I giocatori sono stati fantastici, anche chi non ha giocato”, assicura Southgate, che ora lotterà anche contro i fantasmi di un rigore sbagliato in un’altra semifinale, nel 1996 quando giocava. “Resta un grande Europeo”, replica Shevchenko, ct dell’Ucraina travolta dalla marea inglese (e stasera con voti quasi tutti insufficienti) ma che esce tra gli applausi dei suoi tifosi all’Olimpico. Difficile dargli torto.