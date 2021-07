Commisso ne ha per tutti: attacco frontale a Mendes e ai media, frecciate a Gattuso

vedi letture

Quando parla Rocco Commisso, conviene prendere appunti. Come un fiume in piena, a distanza di un mese da una conferenza stampa fatta di attacchi e qualche dichiarazione sopra le righe, il presidente della Fiorentina torna protagonista. A modo suo, questa volta dall’America. L’occasione è il benvenuto a Vincenzo Italiano (“Scelta condivisa da tutti, siamo rimasti impressionati dall’ultima stagione”), ma ben presto il nuovo allenatore finisce in secondo piano. Nicolas Gonzalez, l’acquisto più costoso nella storia della Fiorentina, diventa il modo di togliersi parecchi sassolini nelle scarpe nei confronti di Jorge Mendes e di Gattuso. Commisso svela le cifre dell’argentino e spiega: “Sergio Oliveira sarebbe costato praticamente il doppio”. Quanto a Mendes, l’attacco è frontale: “In quella trattativa rappresentava il calciatore, il Porto e il nostro allenatore. Così non è accettabile”. Allo stesso Ringhio, il patron offre di togliere la clausola di riservatezza firmata nel contratto preliminare, così che “possa dare la sua versione e poi la Fiorentina darà la nostra”. Ma ce n’è davvero per tutti, anche per il sistema mediatico italiano, mai davvero digerito da Commisso, per il quale addirittura inciterebbe le “minacce fisiche” arrivate a lui e ad altri dirigenti della Fiorentina da parte di alcuni tifosi. O presunti tali, viene da dire, ma dare la colpa ai media è risolvere in maniera troppo semplice i problemi. Ce ne sono, evidentemente, anche con Antognoni: “Speriamo che accetterà la nostra offerta, altrimenti saremo dispiaciuti ma la Fiorentina sarà sempre casa sua”.

Qui tutte le parole di Commisso.