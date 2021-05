Commisso-show: il futuro di Vlahovic, l'attacco alla stampa, la vendita del club. Tutte le parole

Rocco Commisso-show. Il patron della Fiorentina, questo venerdì, ha tenuto una conferenza stampa a Firenze per fare il punto sui suoi primi due anni in Serie A e ripercorrere la travagliata stagione dei viola, poco prima di tornare negli Stati Uniti. Dal futuro di Vlahovic ("Vogliamo accontentarlo e tenerlo") all'attacco ad alcune specifiche testate giornalistiche ("Voglio le scuse di Corriere Fiorentino e La Gazzetta dello Sport, questi sono media controllati da Cairo), dall'esonero di Giuseppe Iachini per prendere Cesare Prandelli ("Il mio errore più grande") al ritorno e alla salvezza raggiunta proprio dallo stesso allenatore marchigiano ("Beppe meriterebbe una statua dai fiorentini a Piazzale Michelangelo per le sue due imprese"), fino all'identikit per il tecnico del 2021-22 ("Voglio un allenatore vincente") e la provocazione lanciata in merito alla possibile vendita del club gigliato ("Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...").