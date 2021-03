Crisi Hellas e sconfitta contro l'Atalanta: è la terza di fila e Juric non trova la soluzione

Il Verona perde la terza partita consecutiva in campionato, questa volta contro l'Atalanta, con Juric che viene incartato dal proprio mentore Gasperini con un cambio di modulo inatteso che ha mischiato le carte e premiato la Dea, vincente per 2-0 grazie ai gol di Malinovskyi e Zapata. Il tecnico viene "tradito" da alcuni fedelissimi come Barak, ma anche da uno dei giocatori su cui punta molto dopo il mercato come Lasagna. In panchina non c'è il croato ma Paro, il suo secondo, che a fine match ha parlato di "episodi strani" pur dando ampi meriti agli avversari. Ora ci sarà la sosta per riordinare le idee con i gialloblu ampiamente fuori dalla lotta per la salvezza ma a questo punto anche ampiamente fuori da quella per un posto in Europa.