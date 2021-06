Croazia-Repubblica Ceca 1-1. Perisic a rischio eliminazione. Schick capocannoniere di Euro2020

vedi letture

00.42 Croazia-Rep.Ceca (BARGE)

Finisce in parità 1-1 lo scontro di Glasgow tra Croazia e Repubblica Ceca. Per gli uomini di Silhavy un risultato che avvicina il traguardo, insperato all’inizio dell’Europeo, degli ottavi di finale dopo il successo all’esordio contro la Scozia, mentre per i balcanici ha il sapore amaro del passo falso. Il gol di Perisic dopo il rigore realizzato dall’ex Roma Patrik Schick evita la seconda sconfitta consecutiva, ma non evita lo spettro di una eliminazione anticipata per i vice campioni del Mondo. "Alla fine entrambe le squadre hanno meritato il pareggio - è stato il pensiero nel postpartita del tecnico dei croati Zlatko Dalic .. Siamo partiti male, siamo stati lenti e cercavamo di fare delle pressioni inutili: non eravamo compatti. Poi dopo il gol abbiamo giocato meglio. È ancora tutto nelle nostre mani. Abbiamo bisogno di energia. Siamo in difficoltà, siamo stati meglio dopo il primo tempo, ma non è stato sufficiente per la nostra vittoria. Sarà difficile contro la Scozia, ma questo è EURO, ogni partita è difficile. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e cercheremo di essere migliori e vincere nell'ultima partita".

Sempre nel postpartita ha preso la parola Patrick Schick: "Eravamo in vantaggio per 1-0 e volevamo i tre punti, ma dobbiamo rispettare le qualità della Croazia, prendiamo il punto e ne siamo contenti. Vorrei ringraziare i nostri fisioterapisti che mi hanno aiutato a recuperare la mia forma fisica. Mi sentivo pronto per tirare il rigore. L'ho colpito esattamente come volevo vicino al palo sinistro. Prima del tiro ero deciso a colpirlo forte in quella direzione, il portiere si è tuffato dall'altro lato, quindi tutto bene".

E poi anche l’altro marcatore l’interista Ivan Perisic: "Semplicemente non stiamo giocando bene. Non so il motivo. Abbiamo iniziato male la partita, poi l'abbiamo pareggiata, ma dobbiamo mostrare molto di più contro la Scozia".

Questa la situazione del Gruppo D di EURO2020

Prima giornata

Inghilterra-Croazia 1-0

Scozia-Repubblica Ceca 0-2

Seconda giornata

Repubblica Ceca-Croazia 1-1

Inghilterra-Scozia (fischio d'inizio alle 21)

Terza giornata (martedì 22 giugno)

Repubblica Ceca-Inghilterra

Croazia-Scozia

Classifica

Repubblica Ceca 4

Inghilterra 3

Croazia 1

Scozia 0