Crollo 5-2 per la Lazio, steccano i big: la Champions rischia di essere un miraggio

Un tonfo clamoroso per la Lazio che perde 5-2 contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Un ko meritato per la formazione biancoceleste, aperto da un rigore che sarà discusso anche dopo il fischio finale (rileggi la spiegazione di TMW ). Lo farà anche il tecnico Massimiliano Farris, sempre presente in panchina stante l'indisponibilità, per la positività al Covid-19, di Simone Inzaghi. "Quando giocavo io, era fallo dell'attaccante..." , avrà modo di dire.