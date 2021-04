Crotone, la retrocessione aritmetica è sempre più vicina: con la Samp nessuna reazione

Venticinque sconfitte in trentadue giornate di campionato. Neanche la cura Serse Cosmi sembra poter permettere al Crotone di centrare una salvezza divenuta ormai davvero miracolosa. Perché l'orgoglio - da solo - non può certo bastare per mantenere la categoria in Serie A e questa sera, nel match casalingo contro la Sampdoria , gli ospiti sono riusciti a imporsi davvero col minimo sforzo.

Niente gioco, nessuna reazione organizzata dopo il gol subito e il tandem offensivo Messias-Simy inconsuetamente spuntato ( leggi qui le pagelle del Crotone di TMW! ). A tutto questo, come se non bastasse, si è aggiunto poi l'errore individuale firmato Luperto che a inizio ripresa ha spalancato le porte a Gabbiadini in occasione dell'assist per lo spietato Quagliarella.

La retrocessione aritmetica è sempre più vicina, anche se gli attuali 15 punti in classifica degli squali sono sicuramente troppo pochi per le prestazioni coraggiose e propositive viste nell'arco di questa stagione. Ma non stasera.