Le pagelle del Crotone - Cordaz sempre al top, Simy e Messias spuntati

CROTONE

Cordaz 6,5 - Un paio di ottime parate sui tiri di Quagliarella e Gabbiadini. Sul gol non ha colpe. Come sempre uno dei migliori.

Djidji 6 - Qualche errore ma tiene botta. Distratto in qualche occasione ma prestazione comunque positiva. (dal 93' Riviere s.v.)

Magallan 6 - Anche lui come il compagno di reparto se la cava. Spesso usa il fisico e un po' di malizia. Non commette particolari errori.

Luperto 5 - Gioca una buona partita fino all'errore che regala il pallone a Gabbiadini e porta al gol vittoria di Quagliarella. Un errore, purtroppo per lui, decisivo. (dal 63' Golemic 6 - Entra bene in partita e non commette errori)

Pereira 6 - Alterna le due fasi discretamente. Si gestisce e gioca una buona partita fino al momento del cambio. (dal 64' Di Carmine 5,5 - Prova a scuotere l'attacco ma viene servito poco e male. Non incide ma non per colpa sua).

Zanellato 6,5 - Una palla geniale per Simy che il compagno non sfrutta. Per il resto un bel tiro al volo che esce di pochissimo.

Cigarini 5,5 - Rientra dopo un lungo infortunio e paga la sua condizione non ottimale. Non ha grande ritmo ma mette tutto l'impegno finché resta in campo. (dal 64' Molina 6 - Buono il suo ingresso. Mette grinta, corsa e grande voglia).

Henrique 6 - Buona corsa e qualche bella intuizione. Quando c'è da combattere non si tira mai indietro.

Reca 6 - Quando spinge fa male. Nel primo tempo serve un pallone d'oro che Messias spreca. Bello anche l'assist per Zanellato ma la palla finisce alta.

Messias 5,5 - Ci prova in tutti i modi ma oggi gli manca la lucidità nella conclusione finale. Diversi tentativi ma tutti centrali.

Simy 5 - Si impegna e ha anche un paio di occasioni. Una clamorosa su un bel pallone di Zanellato ma la fallisce a tu per tu con Audero.

All. Cosmi 5,5 - Il Crotone ci prova ma non è incisivo in avanti. Un paio di occasioni non sfruttate e un errore difensivo che spiana la strada a una Sampdoria non irresistibile.