Da un Campione del Mondo all'altro: il Frosinone esonera Nesta. Arriva Grosso

Cambio panchina in Serie B: il Frosinone Calcio, tramite un comunicato ufficiale, "comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro professionale". A meno di clamorose novità sarà Fabio Grosso il nuovo tecnico del Frosinone. Il campione del Mondo 2006 sostituisce un suo compagno proprio nell’avventura tedesca come Alessandro Nesta, esonerato quest’oggi. Per Grosso accordo fino a giugno e firma fissata per la giornata di domani.