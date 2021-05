Dal Pino annuncia Inter-Juventus in Arabia Saudita: "Abbiamo un contratto"

Nel corso dell’intervento a Radio anch’io lo sport su Radio1, il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato anche degli accordi per la Supercoppa Italiana da disputarsi in Arabia Saudita: “La Lega ha un contratto con l’Arabia Saudita, che aveva la possibilità di rinunciare un anno a farla giocare nel proprio Paese e lo ha fatto. La prossima partita sarò in Arabia Saudita, come previsto dal nostro contratto, col pubblico. Sarà peraltro una partita straordinaria, Inter-Juventus, un grande spot per il nostro calcio all’estero”.

