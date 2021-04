Destro segna ancora, Scamacca sbaglia. Ballardini soddisfatto, ma del futuro se ne riparlerà

Il Genoa di Ballardini convince a San Siro e costringe il Milan agli straordinari per tornare alla vittoria a San Siro a distanza di due mesi. Il Grifone si gode il sempre più convincente Mattia Destro, nuovamente in rete e sempre più leader, mentre stecca l'uomo più atteso, Gianluca Scamacca, che gioca una gara sufficiente macchiata però dal grave errore che regala al Milan i tre punti. Ballardini può comunque sorridere per la prestazione dei suoi, ma nonostante le parole del ds Marroccu nel pre partita, resta piuttosto freddo sul suo futuro: "Se ne riparlerà ad obiettivo raggiunto", ha chiosato il tecnico del Genoa ma per la sua conferma in Liguria mancano solo le firme.